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Мостовой недоволен заменой для «Торпедо» в РПЛ

Сегодня, 12:35
4

Александр Мостовой считает, что «Урал» должен был заменить «Торпедо» в РПЛ.

«Был приглашен в Екатеринбург на фестиваль, за что огромное спасибо. Как только приземлился, начали звонить и спрашивать про включение «Оренбурга» в РПЛ.

Ни фига себе! Я не знал. Люди, которые меня встречали, сказали, что «Торпедо» убрали, а «Оренбург» завели. Вроде нелогично.

В нашем футболе логики уже много раз не существовало. По спортивному принципу привилегию должны иметь те, кто играл в переходных матчах.

Эта новость расстроила всех в Екатеринбурге, но и меня немного тоже. До сих пор я не могу понять, в чем логика.

Все немного подавленные. Никто не понимает логику», – сказал Мостовой.

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
  • Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
  • «Торпедо» уличили в подкупе судей.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург Урал Мостовой Александр
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Комментарии (4)
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1752314483
САнька, вернись на рельсы "нефутбольных людей в футболе", и тебе всё станет понятно.
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boris63
1752316847
Логикой здесь и не пахнет, коррупция не футбольных людей.
Ответить
Прокс
1752318039
Подстригись вша Московская!!!
Ответить
да помойка, да позор
1752327887
ну так надо бзениту, газпрём все сделаетя. чтобы было хорошо **** и помойным
Ответить
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