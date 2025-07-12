Мостовой недоволен заменой для «Торпедо» в РПЛ

Александр Мостовой считает, что «Урал» должен был заменить «Торпедо» в РПЛ.
«Был приглашен в Екатеринбург на фестиваль, за что огромное спасибо. Как только приземлился, начали звонить и спрашивать про включение «Оренбурга» в РПЛ.
Ни фига себе! Я не знал. Люди, которые меня встречали, сказали, что «Торпедо» убрали, а «Оренбург» завели. Вроде нелогично.
В нашем футболе логики уже много раз не существовало. По спортивному принципу привилегию должны иметь те, кто играл в переходных матчах.
Эта новость расстроила всех в Екатеринбурге, но и меня немного тоже. До сих пор я не могу понять, в чем логика.
Все немного подавленные. Никто не понимает логику», – сказал Мостовой.
- Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
- Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
- «Торпедо» уличили в подкупе судей.
Источник: Metaratings