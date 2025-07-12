Мостовой недоволен заменой для «Торпедо» в РПЛ

Александр Мостовой считает, что «Урал» должен был заменить «Торпедо» в РПЛ.

«Был приглашен в Екатеринбург на фестиваль, за что огромное спасибо. Как только приземлился, начали звонить и спрашивать про включение «Оренбурга» в РПЛ.

Ни фига себе! Я не знал. Люди, которые меня встречали, сказали, что «Торпедо» убрали, а «Оренбург» завели. Вроде нелогично.

В нашем футболе логики уже много раз не существовало. По спортивному принципу привилегию должны иметь те, кто играл в переходных матчах.

Эта новость расстроила всех в Екатеринбурге, но и меня немного тоже. До сих пор я не могу понять, в чем логика.

Все немного подавленные. Никто не понимает логику», – сказал Мостовой.