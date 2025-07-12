Реакция Семина на возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Юрий Семин высказался о том, что «Оренбург» вернулся в РПЛ вместо исключенного «Торпедо».
«Сейчас нет смысла это обсуждать. Решение уже состоялось и нужно принимать ситуацию так, как есть.
Подготовка «Оренбурга» к сезону? Они же хотели вернуться. Теперь это их вопрос, как они подготовятся», – заявил Семин.
- Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
- Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
- «Торпедо» уличили в подкупе судей.
Источник: «Спорт-Экспресс»