Реакция Семина на возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Юрий Семин высказался о том, что «Оренбург» вернулся в РПЛ вместо исключенного «Торпедо».

«Сейчас нет смысла это обсуждать. Решение уже состоялось и нужно принимать ситуацию так, как есть.

Подготовка «Оренбурга» к сезону? Они же хотели вернуться. Теперь это их вопрос, как они подготовятся», – заявил Семин.