Радимов безжалостно высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Москвичей исключили за подкуп судей.

Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург».

Москвичи отправились в Первую лигу.

«Конечно, ребят жалко. Но отвечать придется всем, что сейчас и происходит.

РФС надо принимать жесткое решение. В 15 команд мы точно не можем стартовать.

Что касается наказания «Торпедо», если все то, что говорится в прессе, правда, то туда им и дорога. Это прецедент. И такого в нашем футболе больше не должно быть. Другое дело, что доказательная база должна быть существенной», – сказал Радимов.