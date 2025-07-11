Радимов безжалостно высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ

Бывший игрок сборной России Владислав Радимов высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.
- Москвичей исключили за подкуп судей.
- Место «Торпедо» в РПЛ занял «Оренбург».
- Москвичи отправились в Первую лигу.
«Конечно, ребят жалко. Но отвечать придется всем, что сейчас и происходит.
РФС надо принимать жесткое решение. В 15 команд мы точно не можем стартовать.
Что касается наказания «Торпедо», если все то, что говорится в прессе, правда, то туда им и дорога. Это прецедент. И такого в нашем футболе больше не должно быть. Другое дело, что доказательная база должна быть существенной», – сказал Радимов.
Источник: «Матч ТВ»