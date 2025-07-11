Реакция Мостового на «кабинетное» возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо».
«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах», – сказал Мостовой.
- Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
- Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
- «Торпедо» уличили в подкупе судей.
Источник: «Чемпионат»