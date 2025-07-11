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  • Реакция Мостового на «кабинетное» возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Реакция Мостового на «кабинетное» возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Вчера, 19:48
16

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо».

«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах», – сказал Мостовой.

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
  • Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
  • «Торпедо» уличили в подкупе судей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Оренбург Мостовой Александр
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Комментарии (16)
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кaстрюлька
1752254103
Ну кто. ну зачем, ему об этом рассказал?)
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Александр.Т.
1752254277
Потому что нету у нас футболе спортивного принципа уже давно
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Skull_Boy
1752254368
Перед тем, как открывать свой олигофренический ротик для начала нужно знать регламент, где специально для таких осликов черным по белому все прописано, что аутсайдер вышки всегда будет стоять в приоритете, чем хлам из середины таблицы топ-10 пердива
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Дубина
1752254461
ЗПРФ!
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FCSpartakM
1752255293
"Клуб не должен был рассматриваться вообще" - об этом писал раньше. У нас получается даже Пари играл допники, а Оренбург не напрягаясь по указке питерских вернулся.
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subbotaspartak
1752256561
И то, Санёк...
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Плюшевый пупсик
1752256583
А по а как педо получило место в ПЛ? По спортивному принципу? __________________________ Я подвел жирную черту и решил - пусть Оренбург играет!
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СПОРТ 21 века
1752257588
Естественно такая новость в ряд ли кого-то удивила, ведь многие прекрасно понимали, что в случае снятия Торпедо с чемпионата именно Оренбург будет стоять в приорите. Понятно, что основные причины теплятся в зоне неспортивного принципа, но таковы суровые законы мафиозных структур. С другой стороны, даже среди этой негативной новости можно найти свой положительный момент. Начнём с того, что Оренбург сейчас выглядит полностью разобранным. Их состав сейчас абсолютно всем командам РПЛ уступает по качеству футболистов. Они всех своих главных лидеров уже отдали в другие клубы. Что это значит? Это значит, что такой Оренбург будет бороться за выживание. А ведь вылетать то всё равно кому-то придётся. И пусть лучше это будет Оренбург (наверняка футбольный бог так и распорядится), чем условная Балтика или Крылья Советов. Другими словами, одно на место на вылет в принципе уже занято, поскольку Оренбург за этот срок совершенно точно не успеет найти игроков нужного для РПЛ уровня...
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sochi-2013
1752258009
Если уж у Мостового эрекция, то Оренбург должен самораспуститься!
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slavа0508
1752258598
Как будто девяностые годы Питерский беспредел во всей красе ...противно ...однако ...
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