Реакция Мостового на «кабинетное» возвращение «Оренбурга» в РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался о решении вернуть «Оренбург» в РПЛ вместо «Торпедо».

«Я не вижу никакой логики в возвращении «Оренбурга» в РПЛ, потому что команда вылетела по спортивному принципу в Первую лигу. Клуб не должен был рассматриваться вообще. Поэтому шанс должен был появиться у других клубов. Тот же «Урал» играл в стыковых матчах», – сказал Мостовой.