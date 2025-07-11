Эмоции Газизова после возвращения «Оренбурга» в РПЛ: «Вот это хорошо!»

Генеральный директор «Динамо Мх» Шамиль Газизов высказался о возвращении «Оренбурга» в РПЛ.

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

– Удивлены ли включению «Оренбурга»? Спрашивали ли мнение клубов?

– Да нет, не спрашивали. Исполком решил и решил. Наши коллеги остаются в РПЛ. Второй тур играем с ними. Будем смотреть, как лететь.

Здорово, что 16 команд, а не 15. Вот это хорошо! Решил РФС, значит, решил.