В РФС прокомментировали решение заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом», а не «Уралом»

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

«Сегодня состоялось очное бюро исполкома РФС, на котором обсуждали следующие вопросы: исключение «Торпедо», рассмотрение вопроса о том, что делать с участниками чемпионата России.

Мы руководствовались положениями регламента. Соответственно, пунктами 4, 5, 6. Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников – 16. Все члены исполкома это поддержали. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла наивысшее место. Было принято решение о включении «Оренбурга» в состав чемпионата. Де-факто везде, где было написано «Торпедо», надо читать «Оренбург», и наоборот.

Приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. «Урал» – участник стыковых матчей, но их не прошeл», – сказал Митрофанов.