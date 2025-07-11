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  • В РФС прокомментировали решение заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом», а не «Уралом»

В РФС прокомментировали решение заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом», а не «Уралом»

Вчера, 16:51
41

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов высказался о решении заменить «Торпедо» в РПЛ «Оренбургом».

  • Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.
  • Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.
  • «Торпедо» уличили в подкупе судей.

«Сегодня состоялось очное бюро исполкома РФС, на котором обсуждали следующие вопросы: исключение «Торпедо», рассмотрение вопроса о том, что делать с участниками чемпионата России.

Мы руководствовались положениями регламента. Соответственно, пунктами 4, 5, 6. Исполком исходил из следующей логики: сохранение максимального числа участников – 16. Все члены исполкома это поддержали. Предпочтение нужно отдавать команде РПЛ, которая заняла наивысшее место. Было принято решение о включении «Оренбурга» в состав чемпионата. Де-факто везде, где было написано «Торпедо», надо читать «Оренбург», и наоборот.

Приоритет был у клуба, выступавшего в прошлом сезоне в РПЛ. «Урал» – участник стыковых матчей, но их не прошeл», – сказал Митрофанов.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Урал Оренбург Торпедо Митрофанов Максим
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Комментарии (41)
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АЛЕКС 58
1752250028
Всё руководство РФС пидо.р.а.с.ы! Шесть очков себе положили в копилку к туалетному юбилею. Мрази питерские
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aaaaahhhh
1752250348
очень стыдно за Зенит.
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aaaaahhhh
1752250527
странно удалили Торпедо. Результаты чемпионата остались. То есть Торпедо серебро 1 лиги. там не подразумевается тема договорняков, тогда как можно наказывать команду удаляя её из РПЛ???
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СильныйМозг
1752250544
Как мАсквобадцев бомбит!? Значит, РФС всё делает правильно! :)))
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Литейный 4 (returned)
1752251496
Подгорает кое у кого. Гыгыгы
Ответить
Cleaner
1752252315
«Урал» – участник стыковых матчей, но их не прошeл», – сказал Митрофанов. Митрофанов, а ничего, что Оренбург НАПРЯМУЮ ВЫЛЕТЕЛ из РПЛ! Из ПЕРДИВА в РПЛ должны НАПРЯМУЮ выйти ДВА КЛУБА. Митрофанов, ГДЕ этот "НАПРЯМУЮ ВТОРОЙ КЛУБ" из Пердива в РПЛ? Напёрсточники, а не руководство РПЛ...(((
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САДЫЧОК
1752252450
Идиотизм! Действия РФС не поддаются логике. Если, посовещались и приняли решение. А почему, например, не "Урал". Сегодня выгнали "Торпедо", но решения суда ещё не было,ни в отношении руководителей клуба, ни в отношении арбитров На основании чего сняли? На основании того, что кто-то что-то сказал. Решение нужно было принимать на основании вердикта суда
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Александр.Т.
1752254425
Думаю будет новая кричалка , рфс позор российской футбола)) в этом сезоне
Ответить
Гавроша Седьмой
1752263341
Плюшевого пупсика забанили, хотя там еще все очень спорно, ой как спорно, но против ножниц не попрешь! В угоду рылам поганым, стыдно за них, ой как стыдно!
Ответить
Гавроша Седьмой
1752263726
Ну конечно как всегда забанили невинного Пупсика (пусть даже с приставной "Плюшевый") Стыдно за сайт такой, я уже думаю может повернуться к ним одним местом, а может еще пустить на них какой дух, и уйти!!! Срам мазутной свинарни, стыдно за них ой как стыдно, вот возьму да и уйду с сайта, вот уйду и все!!!!!
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