Добровинский: «Все понимают, почему именно «Оренбург» заменил «Торпедо» в РПЛ»

Александр Добровинский, адвокат арестованного владельца «Торпедо» Леонида Соболева, высказался о замене клуба в РПЛ на «Оренбург».

Решение об утверждении «Оренбурга» 16-м участником РПЛ сезона-2025/26 вместо «Торпедо» стало известно 11 июля 2025 года.

Оренбуржцы в минувшем сезоне РПЛ стали 15-ми.

«Торпедо» уличили в подкупе судей.

– Не удивлен этому решению. Это было понятно с самого начала, почему так происходит. К сожалению, как всегда, я прав.

– «Урал» не понимает, почему так получилось. Понимаете ли вы?

– Нет, ха-ха. Тут зря, потому что все понимают, почему. Люди, которые принимают решения и вчера по «Торпедо», и сегодня по «Оренбургу»... Давайте, думаю, дождемся от них внятных объяснений.