Мостовой одним словом отреагировал на зарплату Жерсона в «Зените»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил зарплату новичка «Зенита» Жерсона.

«Возможная зарплата Жерсона в 6 миллионов евро в год? Охренеть... Раньше такие деньги только Роналдиньо, Ривалдо могли получать, которые во всем мире побеждали. Думаю, вряд ли он будет сожалеть о переходе. Много нюансов бывает в переходах.

Про вариант с «Аль-Насром» ему же не сегодня и не вчера сказали, у Жерсона было время подумать. Здесь, возможно, произошла игра агентов. Они понимают, что Россия – это лакомый кусочек. «Зенит» может дать, сколько хочешь. Этим он и отличается. Сейчас золотое время для многих. Представляете, какие комиссионные получают агенты, которые в футбол сами никогда и не играли», – сказал Мостовой.