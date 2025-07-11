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  • Мостовой одним словом отреагировал на зарплату Жерсона в «Зените»

Мостовой одним словом отреагировал на зарплату Жерсона в «Зените»

Вчера, 11:35
11

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил зарплату новичка «Зенита» Жерсона.

«Возможная зарплата Жерсона в 6 миллионов евро в год? Охренеть... Раньше такие деньги только Роналдиньо, Ривалдо могли получать, которые во всем мире побеждали. Думаю, вряд ли он будет сожалеть о переходе. Много нюансов бывает в переходах.

Про вариант с «Аль-Насром» ему же не сегодня и не вчера сказали, у Жерсона было время подумать. Здесь, возможно, произошла игра агентов. Они понимают, что Россия – это лакомый кусочек. «Зенит» может дать, сколько хочешь. Этим он и отличается. Сейчас золотое время для многих. Представляете, какие комиссионные получают агенты, которые в футбол сами никогда и не играли», – сказал Мостовой.

  • Жерсон занимает позицию полузащитника.
  • О расторжении контракта с Жерсоном «Фламенго» объявил 4 июля.
  • «Зенит» вскоре презентует новичка.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Жерсон Мостовой Александр
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Комментарии (11)
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1752224143
Мостовой добрался до очередных "нефутбольных людеЙ"...ТАк в футбол тупые играют,а агенты-умные.Как минимум-ушлые.
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Дубина
1752224225
Блохастые всякому шлаку по 5-7 лям платят! Цыгане рады! Там лавочники железные от 3 до 5 лям получают(( ЗПРФ!!!!
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Semenycch
1752225127
Опять этот сайт разгоняет ложь! Даже великолепный Халк столько не получал, а Халк тогда стоил, переводя на сегодняшние деньги, 100 миллионов! Жерсон отличный игрок, уровнем чуть получше Вендела, но не Халк, более 3,5 миллионов в год он не получит!
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fakeid
1752225261
да нет таких зарплат в зените, это только хряки верят, что кто-то может столько получать в питере. даже от даку отказались, когда договорились на 2 ляма - а он потом запросил больше, за что и был послан.
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кaстрюлька
1752226185
Жабка поддушила царька, жабка..))
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Номэд
1752229154
Большего позора, чем педикулёзный зенит, сложно было придумать.
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FFR
1752232688
На чужой каравай рот не разевай...
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ПалкоВводецъ007
1752234741
Фейкньюс для похрюкивания. Гыгыгы
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