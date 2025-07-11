Мостовой одним словом отреагировал на зарплату Жерсона в «Зените»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил зарплату новичка «Зенита» Жерсона.
«Возможная зарплата Жерсона в 6 миллионов евро в год? Охренеть... Раньше такие деньги только Роналдиньо, Ривалдо могли получать, которые во всем мире побеждали. Думаю, вряд ли он будет сожалеть о переходе. Много нюансов бывает в переходах.
Про вариант с «Аль-Насром» ему же не сегодня и не вчера сказали, у Жерсона было время подумать. Здесь, возможно, произошла игра агентов. Они понимают, что Россия – это лакомый кусочек. «Зенит» может дать, сколько хочешь. Этим он и отличается. Сейчас золотое время для многих. Представляете, какие комиссионные получают агенты, которые в футбол сами никогда и не играли», – сказал Мостовой.
- Жерсон занимает позицию полузащитника.
- О расторжении контракта с Жерсоном «Фламенго» объявил 4 июля.
- «Зенит» вскоре презентует новичка.
Источник: «Спорт-Экспресс»