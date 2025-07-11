Стало известно, сколько «Зенит» хочет получить за Вендела

«Фламенго» отклонил предложение «Зенита» о включении полузащитника Вендела в трансферную сделку.

«Зенит» предлагал Вендела, чтобы уменьшить сумму отступных за трансфер Жерсона. Однако «Фламенго» требовал полной оплаты за своего полузащитника. В результате «Зенит» заплатил за Жерсона 25 миллионов евро.

Вендел по-прежнему в «Зените», но ему разрешено искать новую команду. «Зенит» выставил бразильского полузащитника на продажу, оценивая его в 30 миллионов евро. Ранее, в начале года, «Ботафого» достиг договорeнности с «Зенитом» и готов был заплатить 20 миллионов евро за игрока, но сделка не состоялась из-за ограничений, наложенных на президента петербургского клуба в мае.

«Фламенго» ранее уже предпринимал 2 попытки купить Вендела, но из-за высоких требований «Зенита» переговоры завершались без успеха. Игрок даже согласовывал условия контракта с бразильским клубом.