Стало известно, кто вернет зенитовца Вендела в Россию

Новичок «Зенита», 28-летний центральный полузащитник Жерсон прилетит в Санкт-Петербург в субботу, 12 июля. На следующий день, 13 июля, он будет представлен болельщикам на стадионе «Газпром Арена» перед товарищеским матчем с «Войводиной».

Команда из Санкт-Петербурга проведет 2 спарринга с сербским клубом.

Второй состоится в понедельник, 14 июля, на стадионе «Смена».

Вместе с Жерсоном в Северную столицу может прилететь 27-летний хавбек Вендел. Его ждали в «Зените» еще в начале июля, но футболист до сих пор не добрался до Петербурга. Переход Вендела в «Ботафого» сорвался в конце мая из-за финансовых проблем американского владельца команды из Рио-де-Жанейро Джона Текстора.