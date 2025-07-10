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Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию

Вчера, 19:26
8

Полузащитник Жерсон прибыл в Россию. В скором времени игрок должен пройти медицинское обследование.

Журналист Пабло Оливейра в соцсети Х сообщил, что санкт-петербургский клуб объявит о подписании контракта с 28-летним хавбеком в воскресенье, 13 июля.

4 июля «Фламенго» расторг контракт с бразильским футболистом. «Зенит» выплатил сумму отступных в размере 25 млн евро.

Жерсон выступал за «Фламенго» с января 2023 года. Его трудовое соглашение с клубом было рассчитано до конца 2030 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 25 млн евро.

  • Полное имя игрока – Жерсон Сантос да СилвСилва.
  • Жерсон занимает позицию полузащитника.
  • О расторжении контракта с Жерсоном «Фламенго» объявил 4 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Жерсон
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Комментарии (8)
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Этот чудный мир
1752166651
Бразильский Зенит пополнился еще одним бразильцем.
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FWSPM
1752166732
ну теперь совсем другая карта пойдет
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FWSPM
1752166779
возможно удастся даже победить балтику в следущий раз
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темирхан
1752166964
КРАСАВЧИК! СРАТАЧИ В ШОКЕ!
Ответить
FCSpartakM
1752168200
смотрим на рожу на презентации и определяем, вбросы были про не хочу или нет
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да помойка, да позор
1752174160
ну вот и праздник, сейчас он скажет, что бзенит-это сильнейший клуб мира, а он с детства мечтал быть помойкой, а то что он будет позором, ему потом объяснят
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