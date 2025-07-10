Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию

Полузащитник Жерсон прибыл в Россию. В скором времени игрок должен пройти медицинское обследование.

Журналист Пабло Оливейра в соцсети Х сообщил, что санкт-петербургский клуб объявит о подписании контракта с 28-летним хавбеком в воскресенье, 13 июля.

4 июля «Фламенго» расторг контракт с бразильским футболистом. «Зенит» выплатил сумму отступных в размере 25 млн евро.

Жерсон выступал за «Фламенго» с января 2023 года. Его трудовое соглашение с клубом было рассчитано до конца 2030 года. Рыночная стоимость футболиста составляет 25 млн евро.