Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ

Бывший игрок сборной России Александр Мостовой высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ.

Сегодня КДК РФС исключил «Торпедо» из числа участников РПЛ сезона-2025/26 за попытку организации договорных матчей. Клуб также оштрафован на 5 миллионов рублей. Бывший гендиректор клуба Валерий Скородумов отстранен от любой связанной с футболом деятельности на 10 лет, а совладелец клуба Леонид Соболев – на 5 лет.

Ранее Соболев и Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

Решение суда в отношении руководства «Торпедо» еще не вынесено.

«Обалдеть! Ничего себе!

Шокирующее решение, это очень жeстко! С другой стороны, это будет уроком для остальных команд, что судей подкупать не надо. Если отталкиваться по спортивному принципу, то «Урал» должен входить в РПЛ. Хотя, спортивный принцип у нас часто не играет никакой роли, на примере «Сочи» и «Пари НН», – сказал Мостовой.