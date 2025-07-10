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Объявлены судьи матча на Суперкубок

Вчера, 12:57
7

РФС назначил арбитров и инспектора на матч OLIMPBET Суперкубка России-2025 «Краснодар» – ЦСКА. Бригаду рефери возглавил Артем Чистяков.

Полный список назначений на игру: судья – Артeм Чистяков; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Анатолий Цветнов.

  • Матч пройдeт 12 июля в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 18:00 мск.
  • В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл чемпионат России, а ЦСКА – Кубок страны.

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Источник: официальный сайт РФС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
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Комментарии (7)
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Semenycch
1752141528
Отлично отсудите матч! Чтобы футболисты боролись за победу, а Вас и видно не было!
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Бомж Зины
1752141650
Чистяков присудит зыныту победу))) ведь они все под газом ходят
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Интерес
1752141816
Без разницы,всё равно "Зенита" в обойме нет.А победитель нужен.Проигравшие будут привычно недовольны; впрочем, сейчас судейством и выигравшие недовольны.
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boris63
1752143907
Давайте без косяков.
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Тинез Розоп
1752144768
Буланов с Чистяковым точно за Зенит будут)))…
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Айболид
1752158510
Алё свиносекта ! А где дежурный вой про гаспромвсёкупил ? Чё , все свои лицемерные слёзки на плач по Торпеде потратили ?
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