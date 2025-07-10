Объявлены судьи матча на Суперкубок

РФС назначил арбитров и инспектора на матч OLIMPBET Суперкубка России-2025 «Краснодар» – ЦСКА. Бригаду рефери возглавил Артем Чистяков.
Полный список назначений на игру: судья – Артeм Чистяков; ассистенты судьи – Рустам Мухтаров, Константин Шаламберидзе; резервный судья – Иван Абросимов; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Анатолий Цветнов.
- Матч пройдeт 12 июля в Казани на стадионе «Казань Арена», начало в 18:00 мск.
- В прошлом сезоне «Краснодар» выиграл чемпионат России, а ЦСКА – Кубок страны.
Источник: официальный сайт РФС