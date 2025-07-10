Аршавин назвал проблему, возникшую из-за неопределенности с будущим «Торпедо»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что футбольным властям следует как можно скорее принять решение по будущему «Торпедо».
«Здесь можно всех понять – и болельщиков «Торпедо», и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое – участники соревнований не знают, с кем будут играть.
В первом туре ЦСКА на выезде играет с «Торпедо». И если «Торпедо» выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее.
Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата», – сказал Аршавин.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.
- Позднее правоохранительными органами был задержан рефери Богдан Головко, судивший матч 34-го тура Первой лиги «Торпедо» – «КАМАЗ» (1:1). По версии следствия, рефери сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ.
- КДК РФС рассмотрит дело «Торпедо» 10 июля. Клубу грозит исключение из РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»