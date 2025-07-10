Аршавин назвал проблему, возникшую из-за неопределенности с будущим «Торпедо»

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин считает, что футбольным властям следует как можно скорее принять решение по будущему «Торпедо».

«Здесь можно всех понять – и болельщиков «Торпедо», и руководство нашего футбола, которому нужно важное решение принять. Но самое плохое – участники соревнований не знают, с кем будут играть.

В первом туре ЦСКА на выезде играет с «Торпедо». И если «Торпедо» выбывает из чемпионата, что делать ЦСКА? И так далее.

Какое бы решение ни было, его нужно принять и как можно раньше. Всего несколько дней до старта чемпионата», – сказал Аршавин.