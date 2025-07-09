Аршавин заявил о влиянии матча «Зенит» – «Сьон» на снятие бана с России

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о товарищеском матче Winline Суперсерии между петербургским клубом и швейцарским «Сьоном». Он назвал эту игру небольшим шагом к возвращению российских команд на международную арену.

В среду футболисты «Зенита» дома обыграли «Сьон» со счетом 5:2.

Аршавин в эфире программы «Все на Матч!» на «Матч ТВ» прокомментировал: «Мне кажется, это маленький шажочек, и раз уже прецедент создан – европейская команда провела матч, если не брать Сербию, команды которой у нас частые гости, – апеллировать к УЕФА будет проще после такой игры».