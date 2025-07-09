Семак рассказал о «небольших проблемах» у Соболева перед матчем со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Александр Соболев не сыграет в товарищеском матче против «Сьона». Причина – мышечные проблемы.

Встреча пройдет в рамках товарищеской Суперсерии в Санкт‑Петербурге.

Начало матча было запланировано на 19:00 (мск).

В составе швейцарского клуба «Сьон» на поле выйдет российский полузащитник Антон Миранчук.

Семак прокомментировал состояние игрока: «У Соболева есть небольшие проблемы, надеюсь, не очень серьезные, с мышцами. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов. Как и Алип».