Семак рассказал о «небольших проблемах» у Соболева перед матчем со «Сьоном»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что нападающий Александр Соболев не сыграет в товарищеском матче против «Сьона». Причина – мышечные проблемы.
- Встреча пройдет в рамках товарищеской Суперсерии в Санкт‑Петербурге.
- Начало матча было запланировано на 19:00 (мск).
- В составе швейцарского клуба «Сьон» на поле выйдет российский полузащитник Антон Миранчук.
Семак прокомментировал состояние игрока: «У Соболева есть небольшие проблемы, надеюсь, не очень серьезные, с мышцами. Надеюсь, что через несколько дней он будет готов. Как и Алип».
Источник: «Матч ТВ»