«Зенит» перенес презентацию Жерсона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сегодня презентации Жерсона не будет.
Ожидалось, что клуб представит бразильского новичка на товарищеском матче со «Сьоном».
«Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с «Войводиной» [13 июля]», – сказал Медведев.
- «Зенит» заплатил «Фламенго» за Жерсона 25 миллионов евро.
- Хавбек забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
- У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
- Бразильца пытался перехватить «Аль-Наср».
Источник: «Спорт-Экспресс»