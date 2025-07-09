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«Зенит» перенес презентацию Жерсона

9 июля, 18:18
32

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сегодня презентации Жерсона не будет.

Ожидалось, что клуб представит бразильского новичка на товарищеском матче со «Сьоном».

«Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с «Войводиной» [13 июля]», – сказал Медведев.

  • «Зенит» заплатил «Фламенго» за Жерсона 25 миллионов евро.
  • Хавбек забил 1 гол в 14 матчах за сборную Бразилии.
  • У него есть опыт выступлений за «Рому», «Фиорентину», «Марсель».
  • Бразильца пытался перехватить «Аль-Наср».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Жерсон Медведев Александр
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Комментарии (32)
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Хулиганин
1752077261
И тут перенос. Продолжение столетия завораживает.
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Интерес
1752077499
Сегодня болеем за российскую команду.Респект сопернику,осмелившемуся пренебречь пресловутым "общественным мнением" западного общака.Не думаю,что коммерческая выгода столь велика,чтобы игнорировать репутационные потери.
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fakeid
1752077615
так ему обещали 10 дней отпуска после кчм. 30 июня поганая фламинга вылетела, 1 июля начался отпуск. следовательно, 11 только будет собираться в путь, ещё сутки добираться. вот и считайте.
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Номэд
1752077672
Это позор?
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Литейный 4 (returned)
1752079710
Драть хряков значит будет. Гыгыгы
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slavа0508
1752079891
Позор . одним словом позор .жируют за счёт бабулек ...
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slavа0508
1752080155
трансферная стоимость Зенита 206 лямов евро почти в два раза больше ближайшего конкурента по стоимости плюс судьи в кармане сидят ...как то тупо не стать чемпионом ...
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russkiisergei
1752087080
переносить для них не в новинку!!! скоро будут чемпионат переносить из за позора Российского футбола!!!
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да помойка, да позор
1752093619
что опять не будет праздника, так хотел увидеть, а вот нет, все переносят скоро газпрём перенесут в якутию вот и там будет футбольная команда
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FWSPM
1752097120
опять перенос...крокодил не ловится не растет кокос
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