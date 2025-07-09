«Зенит» перенес презентацию Жерсона

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев сообщил, что сегодня презентации Жерсона не будет.

Ожидалось, что клуб представит бразильского новичка на товарищеском матче со «Сьоном».

«Жерсон будет представлен на стадионе перед матчем с «Войводиной» [13 июля]», – сказал Медведев.