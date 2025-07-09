Отстранены еще два арбитра, работавших на матче «Торпедо»

Продолжает расти число судей, заподозренных в подкупе со стороны бывшего руководства «Торпедо».
Вслед за Богданом Головко, которого накануне задержала полиция, от работы были отстранены Артем Любимов и Константин Аверьянов.
Все трое работали на матче «Сочи» – «Торпедо» (0:1) 17 мая 2025 года.
В той игре торпедовцы забили гол с пенальти, который ЭСК впоследствии признала ошибочным. Также рефери ошибочно не назначил 11-метровый в ворота московской команды.
Любимов и Аверьянов отвечали за ВАР и не пригласили главного арбитра Инала Танашева посмотреть спорный эпизод.
Источник: Sport Baza