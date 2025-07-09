Быстров назвал оптимальный лимит на легионеров для РПЛ

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался за ужесточение лимита на легионеров.

«Для меня оптимальный лимит, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов.

Раз мы живем в таких реалиях, что кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то – нет, значит, нужно делать такой лимит, чтобы клубы больше уделяли внимание своим академиям и своим воспитанникам.

Как заставить клубы это делать? Естественно, лимит. Лимит был идеальный, когда мы играли.

Появилось много российских футболистов, которых никогда в жизни бы не взяли в топ-клубы из середнячков. Их взяли, они заиграли. Я за ужесточение лимита», – сказал Быстров.