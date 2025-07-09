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Быстров назвал оптимальный лимит на легионеров для РПЛ

9 июля, 11:04
7

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров высказался за ужесточение лимита на легионеров.

«Для меня оптимальный лимит, когда на поле шесть иностранцев и пять российских футболистов.

Раз мы живем в таких реалиях, что кто-то может позволить себе купить кого угодно, а кто-то – нет, значит, нужно делать такой лимит, чтобы клубы больше уделяли внимание своим академиям и своим воспитанникам.

Как заставить клубы это делать? Естественно, лимит. Лимит был идеальный, когда мы играли.

Появилось много российских футболистов, которых никогда в жизни бы не взяли в топ-клубы из середнячков. Их взяли, они заиграли. Я за ужесточение лимита», – сказал Быстров.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, восемь из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Быстров Владимир
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Комментарии (7)
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...уефан
1752048768
...ждал от Вовки, что-то вроде - "пять с половиной на пять с половиной"...
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Сергей-Колосков-vkontakte
1752049992
Зададимся старым как мир вопросом: Кому это выгодно? Ответ прост - агентам! На международной арене наши игроки не конкурентоспособны и продавать их очень сложно. Поэтому снизив конкуренцию внутри, создавая дефицит на хороших игроков, РФС автоматически поднимет их стоимость. У нас классных "паспортистов" при текущем лимите даже для первой пятёрки не хватает! Что же будет если его ужесточить? Армяне да таджики будут играть, а не школы развиваться...
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Номэд
1752050555
Позору вшивому рио-де-жанейре так не кажется. Им надо минимум 10 легов в старте. Вратарь, так уж и быть, будет россиянином. ЗПРФ
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VVM1964
1752051732
Оптимизатор епт !)...
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Интерес
1752053674
Пустые пересчёты пропорций,ничего не доказывающие. Или полный отказ от лимита,или принцип,принятый для всех категорий гастарбайтеров в стране.Можно только поигравших в своих сборных, и знание государственного языка нашей страны, ха-ха...Сразу всё урегулируется!!!Можно налог с юр.лица. Спрашиваю китайца-хозяина магазина автомобильных стёкол(в котором есть абсолютно всё,в отличие от дилеров-киллеров!) :Лю,а чего ты себе в помощники ещё одного китайчонка не возьмёшь,раз наши в выходные дни не выходят ни за какую доплату,если нужно? Дорого,говорит,обходится,налог большой! Вот поэтому эта инициатива и не прошла,когда её пропихнуть пытались.
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boris63
1752066439
Пять зулусов оптимальный вариант и то если сборник. Надо дать все же возможность проявлять себя нашей молодёжи, сейчас во многих клубах этой возможности нет. И если уж играют гастарбатеры, то охота видеть классных игроков а не всю посредственность ввозимую клубами. Это надо ужесточать.
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