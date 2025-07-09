Экс-президент «Локомотива» призвал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о том, нужно ли ужесточить лимит на легионеров в России.

«Я за то, чтобы изменить лимит на легионеров. Мне больше нравилась старая формула лимита на иностранцев. Поддерживаю идею Министерства спорта РФ. Из-за лимита появляются рабочие места для российских футболистов. Лимит открывает дорогу в большой футбол выпускникам академий», – сказал Геркус.