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  • Экс-президент «Локомотива» призвал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

Экс-президент «Локомотива» призвал ужесточить лимит на легионеров в РПЛ

9 июля, 10:28
2

Бывший президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус ответил на вопрос о том, нужно ли ужесточить лимит на легионеров в России.

«Я за то, чтобы изменить лимит на легионеров. Мне больше нравилась старая формула лимита на иностранцев. Поддерживаю идею Министерства спорта РФ. Из-за лимита появляются рабочие места для российских футболистов. Лимит открывает дорогу в большой футбол выпускникам академий», – сказал Геркус.

  • Ранее «Чемпионат» сообщил, что Министерство спорта РФ обсуждает с РФС ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. Рассматривается вариант с 10 легионерами в заявке и только с 5 иностранцами на поле.
  • Сейчас в заявке РПЛ могут находиться не более 13 легионеров, восемь из них могут одновременно выходить на поле.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Геркус Илья
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Комментарии (2)
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andr2112
1752054860
"Лимит открывает дорогу в большой футбол выпускникам академий" для игр с командами уровня Брунея.) А отсутствие лимита заставляет молодежь работать, дабы доказать свою профпригодность. А то привыкли получать деньги только за то, что у них гражданство Российское! Так что лимит надо не ужесточать, а отменять!!!
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alefreddy
1752077803
при резком изменении лимита будет неинтересный серый чемпионат так как нет достойный россиян для всех команд.На одну можно набрать а все остальные уровень ФНЛ
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