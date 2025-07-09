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Моссаковский: «Торпедо» – аут, «Оренбург» – ин»

9 июля, 09:46
27

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Судя по событиям этой ночи, завтра в РПЛ снова не станет «Торпедо». И вероятно, там снова появится «Оренбург». В сезон с 15 клубами, о котором говорил Максим Митрофанов, не верю.

Спонсорские и телевизионные контракты посчитаны исходя из 16 участников. Менять число команд и матчей гораздо сложнее, чем просто заменить «Торпедо». А в сохранение торпедовцами места в вышке после публикации аккурат перед заседанием КДК дела судьи Головко верится очень слабо.

«Торпедо» – аут. «Оренбург» – ин. Думаю, скоро это будет узаконено», – написал Моссаковский.

  • «Оренбург» в прошлом сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Торпедо» стало вторым в Первой лиге и поднялось в РПЛ.
  • Судья Богдан Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). По версии следствия, рефери в матче «Торпедо» – «КАМАЗ» сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ. Ему грозит до 7 лет заключения.
  • Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
  • Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.

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Источник: телеграм-канал «Moss // Михаил Моссаковский»
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Торпедо Оренбург
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Комментарии (27)
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ScarlettOgusania
1752055530
под юбилей "бакланов" в прямом и переносном смысле подтягивают газовые фармы, чтобы уж наверняка, столько бабла вбухать и пролететь, как в минувшем "юбилее", Мюллер не позволит, иначе как перед тем, кто со стены в кабинете смотрит, отчитываться за про*б...)
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timon2401
1752065372
Мда уж)))) все делает Газпром чтобы для своей «любимой» игрушки фармы притащить…правы все таки были воронежцы))
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Океан
1752068321
Ждём что Нам митрофанушка снова нап...т.
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Serg77777
1752076864
ФК ЗПРФ получается подстраховался 18-ю очками. Оренбург, Сочи и с Нижним связи теперь налажены с каждого дважды по три очка и сситай дело в шляпе... В кубке так называемую "жеребьевку" тоже привели в соответствие с запросами.
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темирхан
1752077598
Не НУ А ЧЕ! Пока ЕВРО ЧЕМПИОНАТОВ НЕТ, ДЕЛАЙ ЧТО ХОЧУ! ХОЧУ ИСКЛЮЧАЮ,ХОЧУ НЕТ!
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Krylja Sovetoff
1752082863
ЗПРФ
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Айболид
1752083138
Да тут не визги , а жалкое нытьё конно-свинячего стада )))))))))))))))))))
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Сергей-Куприянов-vkontakt
1752101442
РПЛ отражение страны
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Николай-Глыбочко-google
1752110686
Российский футбол аут, коррупция ин.
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СПОРТ 21 века
1752141397
После этих громких новостей, появилось ощущение, что в кабинет лично зашёл господин Миллер и сказал: "Так, если вы этого не сделаете, всем отключу газ!!! Пожалеете об этом !!!" Уж очень клуб с берегов Невы хочет стать чемпионом. Прямо спит и видит эту победу, и это уже диагноз! Это не про футбол, это про болезнь. В клубе так переживают, что всё пропускают через сердце - Миллер даже постарел. Но их понять можно, ведь на кону юбилейный сезон, плюс появляется шанс утереть нос Москве раз и навсегда, отсюда требуются запасные варианты в виде особенных команд. К тому же тут ещё и Балтика вышла, которая в любой момент может отобрать очки. Поэтому в сине-бело-голубом мирке делается всё, чтобы в конце сезона главный трофей поднялся над головой. И есть такое ощущение, что когда этот трофей будет поднят, то тотчас будет кем-то разбит, как символ того что небеса укажут, что не той дорогой в клубе пошли. А после этого не исключается и спад по типу Манчестер Юнайтед, Милана и тд...
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