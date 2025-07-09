Моссаковский: «Торпедо» – аут, «Оренбург» – ин»

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.

«Судя по событиям этой ночи, завтра в РПЛ снова не станет «Торпедо». И вероятно, там снова появится «Оренбург». В сезон с 15 клубами, о котором говорил Максим Митрофанов, не верю.

Спонсорские и телевизионные контракты посчитаны исходя из 16 участников. Менять число команд и матчей гораздо сложнее, чем просто заменить «Торпедо». А в сохранение торпедовцами места в вышке после публикации аккурат перед заседанием КДК дела судьи Головко верится очень слабо.

«Торпедо» – аут. «Оренбург» – ин. Думаю, скоро это будет узаконено», – написал Моссаковский.