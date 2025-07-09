Моссаковский: «Торпедо» – аут, «Оренбург» – ин»

Комментатор Михаил Моссаковский высказался о возможном исключении «Торпедо» из РПЛ.
«Судя по событиям этой ночи, завтра в РПЛ снова не станет «Торпедо». И вероятно, там снова появится «Оренбург». В сезон с 15 клубами, о котором говорил Максим Митрофанов, не верю.
Спонсорские и телевизионные контракты посчитаны исходя из 16 участников. Менять число команд и матчей гораздо сложнее, чем просто заменить «Торпедо». А в сохранение торпедовцами места в вышке после публикации аккурат перед заседанием КДК дела судьи Головко верится очень слабо.
«Торпедо» – аут. «Оренбург» – ин. Думаю, скоро это будет узаконено», – написал Моссаковский.
- «Оренбург» в прошлом сезоне занял 15-е место в РПЛ и вылетел в Первую лигу. «Торпедо» стало вторым в Первой лиге и поднялось в РПЛ.
- Судья Богдан Головко задержан правоохранительными органами. Его подозревают в оказании противоправного влияния на результат матча (статья 184 УК РФ). По версии следствия, рефери в матче «Торпедо» – «КАМАЗ» сознательно не назначил пенальти в ворота московской команды, которая должна была не проиграть, чтобы напрямую выйти в РПЛ. Ему грозит до 7 лет заключения.
- Новый эпизод уголовного дела может привести к пересмотру результатов турнира в Первой лиге.
- Ранее совладелец «Торпедо» Леонид Соболев и предыдущий генеральный директор клуба Валерий Скородумов были заключены под стражу по делу об оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования. Бухгалтер Елена Волкова была отправлена под арест. Их подозревают в попытке подкупа судьи Максима Перезвы.