Станкович изменит игровую схему в «Спартаке»

Стало известно о вероятных тактических изменениях, запланированных в «Спартаке».
Главный тренер московской команды Деян Станкович хочет изменить игровую схему на 3-5-2.
Для этого сербу нужен габаритный форвард в стартовый состав. Основная кандидатура – Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса» (рост – 190 см).
Сообщалось, что за аргентинца клуб РПЛ готов заплатить от 15 до 17 миллионов евро.
- «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
- Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
- В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».
Источник: Metaratings