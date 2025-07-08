Станкович изменит игровую схему в «Спартаке»

Стало известно о вероятных тактических изменениях, запланированных в «Спартаке».

Главный тренер московской команды Деян Станкович хочет изменить игровую схему на 3-5-2.

Для этого сербу нужен габаритный форвард в стартовый состав. Основная кандидатура – Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса» (рост – 190 см).

Сообщалось, что за аргентинца клуб РПЛ готов заплатить от 15 до 17 миллионов евро.