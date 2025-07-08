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Станкович изменит игровую схему в «Спартаке»

8 июля, 19:40
15

Стало известно о вероятных тактических изменениях, запланированных в «Спартаке».

Главный тренер московской команды Деян Станкович хочет изменить игровую схему на 3-5-2.

Для этого сербу нужен габаритный форвард в стартовый состав. Основная кандидатура – Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса» (рост – 190 см).

Сообщалось, что за аргентинца клуб РПЛ готов заплатить от 15 до 17 миллионов евро.

  • «Спартак» в прошедшем сезоне финишировал на 4-м месте в РПЛ.
  • Столичная команда не становилась чемпионом с 2017 года.
  • В 1-м туре нового розыгрыша Премьер-лиги спартаковцы сыграют с «Динамо Мх».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак Станкович Деян
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Комментарии (15)
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Бомж Зины
1751993279
Будут играть в свои ворота, больше шансов забить гол...схема бей в свои чтобы чужие не забили
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Айболид
1751993675
Теперь у него на острие атаки - гл.судья матча .
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Интерес
1751995607
Похоже,и "друг-серб" пришёл только для того,чтобы на "кошках потренироваться" и апробировать схемы из своих идей,возникших во сне.Который уже???
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slavа0508
1751997445
Да ты хоть десять схем перепробуй . состав сейчас максимум на 3 место тянет .это максиму...а если наиболее реально то 4-6 ...
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FROLL007
1751998090
Главное продолжайте работу с судьями. Вон их лояльность дотащила хряков аж до 4 места. Гыгыгы
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Тинез Розоп
1751998727
Уже это проходили и пробывали. Не может и не умеет Спартак играть в три защитника…( не надо на те же грабли)
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FCSpartakM
1752000242
нет ЦЗ под такую схему. Да и особо он ее не наигрывает. Что-то я сомневаюсь, может как план Б разве, потому что в прошлом сезоне схема была одна,только футболисты тасовались
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...уефан
1752000959
...это интересно, кому он успел доложить о своих планах?...
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Stagal
1752001807
Расстановка на поле не есть изменение игры, для этого надо наигрывать взаимодействие,отрабатывать командное движение, отрабатывать штрафные и угловые. А в этом уже год всё и все деградирует
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САДЫЧОК
1752003164
Защитная схема должна быть только 4! Без Литвинова и Рябчука!
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