Венделу посоветовали не возвращаться в «Зенит»

Геннадий Орлов считает, что полузащитник Вендел больше не должен играть за «Зенит».

Возвращение игрока в Петербург ожидалось во вторник, 1 июля.

Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.

«Ему самому уже не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением?

Я ещe тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты всe-таки думай о команде! Ты же подводишь команду.

Так же Паредес, будучи капитаном команды, получал 11 жeлтых карточек, а Манчини ему всe прощал. Вы же ведущие игроки – и так подводите команду.

Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше.

А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил матч с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже – и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков.

Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвeл команду, поэтому ему не надо возвращаться», – сказал Орлов.