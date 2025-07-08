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Венделу посоветовали не возвращаться в «Зенит»

8 июля, 16:51
35

Геннадий Орлов считает, что полузащитник Вендел больше не должен играть за «Зенит».

  • Возвращение игрока в Петербург ожидалось во вторник, 1 июля.
  • Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.

«Ему самому уже не надо возвращаться. Уже в прошлом сезоне он не добегал, не доигрывал. Можно сделать скидку на травму, но как быть, например, с его удалением?

Я ещe тогда сказал: не имеет права профессионал показывать такой жест, зная, что будет наказан. Это демонстрация чего? Ты всe-таки думай о команде! Ты же подводишь команду.

Так же Паредес, будучи капитаном команды, получал 11 жeлтых карточек, а Манчини ему всe прощал. Вы же ведущие игроки – и так подводите команду.

Если ты человек цивилизованный, то должен сдержать это проявление эгоизма в себе, оказаться выше.

А у Вендела в начале года был перебор карточек за разговоры с судьями, и он пропустил матч с ЦСКА. Затем его дисквалифицировали за жест в Воронеже – и он не играл против «Спартака»! И «Зенит» недобрал очков.

Чтобы такие вещи не повторялись, на этом нужно заострять внимание. Вендел подвeл команду, поэтому ему не надо возвращаться», – сказал Орлов.

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Орлов Геннадий
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Комментарии (35)
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NewLife
1751984835
"Сладку ягоду рвали вместе, горьку ягоду я одна" Гена слепой, единственный, кто делал игру в сините это Вендел, остальные заурядные игрочишки блохастых просто позировали на его фоне.
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andrei-sarap-yandex
1751985345
КАРАВАЕВА надо спрашивать за голвой пас против ЗЕНИТА....ДОЛОЙ ЛИМИТ
Ответить
andrei-sarap-yandex
1751985542
ГОЛЕВОЙ ПАС КАРАВАЕВА ЗА КРАСНОДАР ЛИШИЛ ЗЕНИТ ЧЕМПИОНСТВА....СУДЬИ ВО ГЛАВЕ С ЛЕВНИКОВЫМ ЗА ДЕНЬГИ ПОМОГАЛИ КРАСНОДАРУ...ПОЗОРИЩЕ И АГАЛАРОВУ ЗА ДЕНЬГИ НЕ ЗАБИЛ ПЕНАЛЬТИ КРАСНОДАРУ
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Garrincha58
1751985929
А в этом году из за кого Зенит не станет чемпионом, а он сто процентов не станет. Господин Орлов болейте за ЦСКА, а с Венделом без вас разберутся.
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Дубина
1751986147
Новых цыганей натрусят)) Помойка..
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Таврида
1751986520
А сколько Зенит с Орловым прощёлкал очков? Геннадий Орлов, статистика взята с оф сайта Зенита: Игр за «Зенит»: 6 Минут за «Зенит»: 481 Забитых голов: 0 Статистка игры самого Зенита при Орлове еще веселее: Динамо (К) 3 : 0 Зенит Нефтяник 3 : 0 Зенит Арарат 2 : 0 Зенит Крылья Советов 1 : 0 Зенит Зенит 1 : 2 Пахтакор Динамо 2 : 0 Зенит Как видим, Зенит с Орловым на поле вообще ВСЕМ проиграл с общей разницей 1-13, бугага
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fakeid
1751986734
да похер. салазар уже к нам едет, судя по слухам. скоро будет драть хряков - а те визжать)
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алдан2014
1751988908
Ну если сам Орлов сказал,тогда ...
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FCSpartakM
1751992387
Орлов наивно думает, что иностранцам с зп овердокуя есть какие-то переживания за зенит. Они едут заработать, не более. Если условный Угальде едет в РФ, чтобы потом дальше уехать, то эти приехали тупо заработать. Новый найгер уже плачется, что едет в зенит, а не в арабские ночи.
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ScarlettOgusania
1751996822
Гена теперь заправляет газпрёмовским общаком, оказывается - Венделу делает предложение, от которого невозможно отказаться...))
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