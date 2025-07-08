Бителло сравнил Карпина и Личку

Полузащитник «Динамо» Бителло рассказал, чем действующий главный тренер команды Валерий Карпин отличается от своего предшественника Марцела Лички.

«Карпин – великолепный тренер, который также возглавляет сборную! Я понимаю его требования. Он работает над тем, чтобы команда прогрессировала. Важно будет оценить то, что будет с «Динамо» к началу чемпионата. Я уверен, что все будет хорошо.

Что касается сравнения тренеров, у каждого есть собственный стиль. Но Карпин, как и Марцел, – отличный тренер! Думаю, между ними есть тактические отличия – прессинг, действия в обороне.

Мы хорошо понимаем, что он хочет от нас. Но нам нельзя останавливаться, и тогда все будет еще лучше к началу чемпионата», – заявил бразилец.