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Губерниев высмеял слова Дзюбы о новом ЧМ в России

7 июля, 17:44
4

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Артема Дзюбы о ЧМ-2018.

  • Ранее форвард «Акрона» выразил надежду, что Россия снова примет мундиаль: «Хочу, чтобы провели еще раз чемпионат мира в нашей стране, это было что-то грандиозное и потрясающее. Семь лет назад мы показали, насколько мы гостеприимны и открыты, считаю, это был лучший чемпионат мира в истории. Если бы мы провели чемпионат мира сейчас, он был бы еще круче».

«А я бы хотел, чтобы Артем Дзюба полетел на Марс в составе экспедиции Илона Маска. Когда‑нибудь человечество долетит туда, а настоящим Гагариным, первым нашим марсоходом будет Дзюба.

Надеяться нам никто не запретит, вперед, Артем! Сейчас же все только и говорят о том, что в России надо ЧМ проводить. Вот сразу после него Дзюба и полетит на Марс», – сказал Губерниев.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Акрон Россия Дзюба Артем Губерниев Дмитрий
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Комментарии (4)
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СильныйМозг
1751900479
Вот зря он так сказал, Дзюба же сейчас напихает себе спичек в карманы и подажет себя, думая, что он ракета и полетит на луну.
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Kollljan
1751904203
Губерниев плохой человек.
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Анатолий-Федоров-vkontakt
1752056893
Слишком часто публикуются материалы о Губерниеве. Скучно дамы и господа.
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