Губерниев высмеял слова Дзюбы о новом ЧМ в России

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил высказывание Артема Дзюбы о ЧМ-2018.

Ранее форвард «Акрона» выразил надежду, что Россия снова примет мундиаль: «Хочу, чтобы провели еще раз чемпионат мира в нашей стране, это было что-то грандиозное и потрясающее. Семь лет назад мы показали, насколько мы гостеприимны и открыты, считаю, это был лучший чемпионат мира в истории. Если бы мы провели чемпионат мира сейчас, он был бы еще круче».

«А я бы хотел, чтобы Артем Дзюба полетел на Марс в составе экспедиции Илона Маска. Когда‑нибудь человечество долетит туда, а настоящим Гагариным, первым нашим марсоходом будет Дзюба.

Надеяться нам никто не запретит, вперед, Артем! Сейчас же все только и говорят о том, что в России надо ЧМ проводить. Вот сразу после него Дзюба и полетит на Марс», – сказал Губерниев.