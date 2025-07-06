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Дзюба оценил шансы России в финале ЧМ-2018 против Франции

6 июля, 15:16
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Экс-капитан сборной России Артем Дзюба вспомнил события чемпионата мира-2018.

«Хочу, чтобы провели еще раз чемпионат мира в нашей стране, это было что-то грандиозное и потрясающее. Семь лет назад мы показали, насколько мы гостеприимны и открыты, считаю, это был лучший чемпионат мира в истории. Если бы мы провели чемпионат мира сейчас, он был бы еще круче.

Было несколько ярких эпизодов: победа над Саудовской Аравией, когда говорили, что нас разорвут без шансов, победа над Египтом, когда вышли из группы. Когда перетерпели с Испанией. Матч с хорватами – шрам на сердце, хотя, конечно, в финале с французами было бы мало шансов.

Но на тот момент то, что прошли Испанию, уже было событием. Испания – сильная сборная. А с хорватами, когда сравняли счет, был нереальный спектр эмоций, потом мир рухнул», – сказал Дзюба.

  • Россия проиграла серию пенальти против хорватов.
  • Хорватия дошла до финала.
  • Дзюба – лучший бомбардир в истории сборной России.

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Акрон Россия Франция Дзюба Артем
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Комментарии (1)
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zigbert
1751872941
Тут он прав,французы в том ЧМ были на голову сильней остальных сборных.
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