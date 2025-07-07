Черчесов – о Сергееве: «Он был в моем списке»

Экс-тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что следил за новичком «Динамо» Иваном Сергеевым еще до его дебюта в РПЛ.

«Он был в моем списке [сборной России], когда еще играл за «Торпедо» в Первой лиге. Рад, что его карьера сложилась. Значит, в свое время мы правильно оценили его потенциал.

Каждый футболист выбирает то, что ему надо. Пожелаю ему приносить пользу «Динамо» и сборной России», – заявил Черчесов.