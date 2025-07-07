Корнеев оценил трансфер Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что полузащитник Жерсон усилит петербуржцев.
– По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?
– Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.
– По функционалу – это второй Вендел или Клаудиньо?
– Скорее Вендел.
– 25 миллионов за него не многовато?
– Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК...
- Зимой «Спартак» подписал Ливая Гарсию из АЕКа за 18,7 миллионов евро.
- 28-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.
Источник: «Спорт-Экспресс»