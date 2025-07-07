Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Корнеев оценил трансфер Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро

Корнеев оценил трансфер Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро

7 июля, 12:46
19

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что полузащитник Жерсон усилит петербуржцев.

– По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?

– Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.

– По функционалу – это второй Вендел или Клаудиньо?

– Скорее Вендел.

– 25 миллионов за него не многовато?

– Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК...

  • Зимой «Спартак» подписал Ливая Гарсию из АЕКа за 18,7 миллионов евро.
  • 28-летний Жерсон в этом году провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, отдал 4 передачи.

Еще по теме:
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию 8
Медведев сказал, кто может посоперничать с «Зенитом» в РПЛ 20
Названа сумма, которую «Зенит» предложил за хавбека сборной Аргентины 15
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Зенит Фламенго Жерсон Корнеев Игорь
Рекомендуем
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
fakeid
1751881872
это капитан фламинги. а не третьесортный престарелый тринидадский греческий зулус ценой 3 ляма, которого впарили тарасятнику за двадцатку, ахах!
Ответить
Kollljan
1751881943
Да где этот Джерсон? Не видно его в Зените чего-то.
Ответить
lek!
1751882662
После срыва его перехода в Аль-Наср , кажется настроя игрового у него в Зените не будет . Ходят разговоры о возвращении Малкома в Зенит , вот после этого кто где играть то будет ?
Ответить
АК 68
1751882774
Корнеев может знает ещё какие то статистические данные, но 2 + 4 в 28-ми матчах это слабовато.
Ответить
Спартач80
1751884264
Я тут на днях R-a-i-n-ну факейдку продавал, за два рубля, тот побрезговал, доплатил мне 5 рублей, чтобы я эту педикулёзницу ему больше не предлагал. Трансфер сорвался.... Думаю теперь айболитку подогнать, зарабатываю короче...
Ответить
да помойка, да позор
1751885365
да не спешите говорить гоп, вот посмотрим в деле тогда и оценим, пока котенок, а будет ли помойным котом увидим
Ответить
FCSpartakM
1751891064
В этом самом АЕКе играли и Ламела и Марсияль. Но бразильский пешеход топовее) А должная статистика -это меньше 10 голов за 100 матчей почти)))
Ответить
Хулиганин
1751996521
Так откровенно отлизывать даже Чердак себе не позволяет.
Ответить
Mladiс
1752045339
Хорошо обстебал свинарник)))
Ответить
Главные новости
Модрич определил главный момент за 13 лет в «Реале»
00:56
Раскрыта зарплата Влапа в случае перехода в «Спартак»
00:48
2
Зорин назвал главных конкурентов «Спартака» в РПЛ
00:32
Алвес прокомментировал трансфер в ЦСКА
00:12
Еще один клуб РПЛ хочет подписать Мухина
Вчера, 23:35
2
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Все новости
Все новости
Новичок ЦСКА Алвес рассказал о своих сильных качествах
01:11
ЦСКА готов арендовать экс-полузащитника «Байера»
Вчера, 23:11
1
Раскрыт размер предложения «Спартака» по защитнику «Торино»
Вчера, 22:55
Канчельскис не верит в интерес европейских клубов к Сперцяну
Вчера, 22:44
1
Спортивный директор «Спартака» полетел в Турцию за двумя игроками
Вчера, 22:22
34
ФотоНовичок ЦСКА Алвес выбрал игровой номер
Вчера, 22:10
4
«Сочи» хочет подписать экс-вратаря сборной России
Вчера, 21:56
Арестованный директор «Торпедо» «сдал» всех судей, которые брали взятки от клуба
Вчера, 21:25
28
Смородская определила, кто должен заменить «Торпедо» в РПЛ
Вчера, 21:02
8
ФотоЦСКА объявил о 1-м летнем трансфере
Вчера, 20:44
6
«Спартак» определился с главным кандидатом на усиление центра обороны
Вчера, 20:40
9
Экс-директор «Спартака» призвал очистить РПЛ от легионеров
Вчера, 20:36
4
«Спартак» вернулся к кандидатуре Салазара из «Браги»
Вчера, 20:30
3
Президент «Урала» – о возможном стыке с «Оренбургом»: «В честь чего?»
Вчера, 20:15
17
«Фламенго» снова пытается забрать Барко: предложение «Спартаку» дошло до 15 миллионов
Вчера, 19:59
4
Червиченко объяснил невостребованность российских тренеров
Вчера, 19:54
3
Семин жестко высказался об исключении «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 19:31
5
Новичок «Зенита» Жерсон прибыл в Россию
Вчера, 19:26
8
ФотоИгрок «Сочи» получил «Золотой мяч»
Вчера, 19:09
1
Луневу предрекли потерю места в основе «Динамо» из-за антикарпинских комментариев
Вчера, 18:45
7
Мусаев раскрыл, что его настораживает перед суперкубковым матчем с ЦСКА
Вчера, 18:17
4
Сергеев рассказал, что его удивило в «Динамо»
Вчера, 17:46
6
Мостовой одним словом отреагировал на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:41
8
Титов объяснил, зачем «Спартаку» Заболотный
Вчера, 17:30
5
Реакция Семина на исключение «Торпедо» из РПЛ
Вчера, 17:08
19
«Спартак» подпишет экс-игрока ЦСКА
Вчера, 16:58
22
Судья Головко пошел на сделку со следствием – за это ему смягчили меру пресечения
Вчера, 16:53
9
Раскрыта сумма, которую получил судья Головко от «Торпедо»
Вчера, 16:42
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 