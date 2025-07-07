Корнеев оценил трансфер Жерсона в «Зенит» за 25 миллионов евро

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев считает, что полузащитник Жерсон усилит петербуржцев.

– По словам Александра Медведева, «Зенит» закрывает сделку по Жерсону из «Фламенго». Реальное усиление?

– Да, реальное. Его статистика выглядит на должном уровне. Но несколько моментов в матче с «Баварией» на клубном чемпионате мира меня все же насторожили. В ряде эпизодов он просто бросал играть, выключался. Надеюсь, это всего лишь редкие исключения из правил.

– По функционалу – это второй Вендел или Клаудиньо?

– Скорее Вендел.

– 25 миллионов за него не многовато?

– Это вообще-то ведущий игрок «Фламенго», а не АЕК...