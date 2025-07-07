«Фламенго» еще не начинал переговоры по Барко

«Фламенго» пока не вел переговоров со «Спартаком» относительно трансфера полузащитника Эсекьеля Барко. При этом бразильский клуб действительно заинтересован в хавбеке.
«На данный момент только «Фламенго» обозначил заинтересованность в приобретении Барко. В контракте Эсекьеля не прописана сумма расторжения контракта, а «Спартак» пока не называл его стоимость, поскольку прямых контактов между клубами ещe не было», – рассказал источник в Аргентине, знакомый с ситуацией.
- 26-летний Барко провел в прошлом сезоне за «Спартак» 36 матчей, забил 14 голов, отдал 9 передач.
- Его контракт с клубом рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость аргентинца в 14 миллионов евро.
Источник: «Чемпионат»