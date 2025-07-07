«Фламенго» еще не начинал переговоры по Барко

«Фламенго» пока не вел переговоров со «Спартаком» относительно трансфера полузащитника Эсекьеля Барко. При этом бразильский клуб действительно заинтересован в хавбеке.

«На данный момент только «Фламенго» обозначил заинтересованность в приобретении Барко. В контракте Эсекьеля не прописана сумма расторжения контракта, а «Спартак» пока не называл его стоимость, поскольку прямых контактов между клубами ещe не было», – рассказал источник в Аргентине, знакомый с ситуацией.