Барко может покинуть «Спартак» в ближайшие дни

Переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко во «Фламенго» в продвинутой стадии.

Об этом сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в соцсетях.

О сделке могут объявить в ближайшие дни.