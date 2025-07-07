Барко может покинуть «Спартак» в ближайшие дни

Переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко во «Фламенго» в продвинутой стадии.
Об этом сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в соцсетях.
О сделке могут объявить в ближайшие дни.
- Барко перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в июле 2024 года. С момента перехода он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.
- Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщал, что Барко намерен покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.
Источник: «Бомбардир»