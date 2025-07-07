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Барко может покинуть «Спартак» в ближайшие дни

7 июля, 09:09
19

Переговоры по трансферу полузащитника «Спартака» Эсекьеля Барко во «Фламенго» в продвинутой стадии.

Об этом сообщил инсайдер Хулио Мигель Нето в соцсетях.

О сделке могут объявить в ближайшие дни.

  • Барко перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в июле 2024 года. С момента перехода он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.
  • Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщал, что Барко намерен покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
  • Новый сезон РПЛ стартует 18 июля.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Фламенго Барко Эсекьель
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Комментарии (19)
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СильныйМозг
1751869743
Проснулся и уже стыдно за спартак. Походу мясные сбросили ценник на Барко до 3 миллионов.
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SLADE2019
1751871089
Час от часу не легче. Еще Угальде уйдет и кто играть будет?
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САДЫЧОК
1751871158
Барко единственный, кого нельзя продавать!
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oyabun
1751871179
Надеюсь, этого не произойдет. Потому что представить сейчас команду тренера Станковича без Барко просто невозможно. Рушатся все схемы. Теоретически это позиция Зорина, но при всём уважении к парню, ему очень далеко до Барко. Будем посмотреть.
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FCSpartakM
1751873503
Похоже на те самые 12 мультов за Карраскаля. Я думаю, Спартак вряд ли согласится на такой трансфер, разве что не пойдут игроку на встречу
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...уефан
1751874172
...того, кого планируют на трансферный выход с повышением цены обычно не подводят под риск травмы в товарняке...
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andr45
1751874515
Не думаю, что стоит слепо доверять трепотне различных газпромовских проходимцев) Вспомните, что эти проходимцы писали) «Сербский наставник Деян Станкович близок к заключению контракта с «Сампдорией», у которой вакантный пост главного тренера» «Центральный защитник «Спартака» Срджан Бабич покинет красно-белых по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает Sportal.» «Полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс всё ближе к уходу из московского клуба. . К Мартинсу есть предметный интерес из Испании.» «Красно-белые готовы рассмотреть вариант с продажей вингера в летнее трансферное окно» Metaratings.
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Айболид
1751877449
опять нытьё из свинарника "выфсёврётииии".
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Plyash
1751891798
Надо жене Барко предоставить такое проживание в Москве,что бы ей некогда было скучать,пусть шастает по SPA-салонам и бассейнам,и тогда всё будет в порядке.
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Mladiс
1752003675
Из клуба раба и тридвараса бегут все натуралы
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