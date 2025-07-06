«Спартак» подобрал замену Угальде

Аргентинский форвард Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса» – один из главных кандидатов на замену Манфреду Угальде в «Спартаке».
Угальде близок к уходу из «Спартака». Ожидается, что 7 июля «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Угальде. Есть большие шансы, что игрок покинет клуб. В случае его ухода, Лопес будет одним из основных кандидатов.
- Хосе Мануэль Лопес выступает в составе «Палмейраса» с лета 2022 года.
- Рыночная стоимость футболиста составляет 10 миллионов евро.
- Действующее трудовое соглашение игрока с клубом «Палмейрас» рассчитано до конца 2027 года.
Источник: «Чемпионат»