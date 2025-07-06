«Спартак» подобрал замену Угальде

Аргентинский форвард Хосе Мануэль Лопес из «Палмейраса» – один из главных кандидатов на замену Манфреду Угальде в «Спартаке».

Угальде близок к уходу из «Спартака». Ожидается, что 7 июля «Фейеноорд» сделает новое предложение по трансферу Угальде. Есть большие шансы, что игрок покинет клуб. В случае его ухода, Лопес будет одним из основных кандидатов.