Петржела: «Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Вендел не вернулся к началу сборов петербургской команды.
- Возвращение полузащитника ожидалось во вторник, 1 июля.
- Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.
– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы.
– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?
– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.
– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?
– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему?
- В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
- Из-за травмы он не играл с 4 мая.
- Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
- Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.
Источник: «Спорт день за днем»