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  • Петржела: «Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его»

Петржела: «Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его»

4 июля, 18:32
6

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Вендел не вернулся к началу сборов петербургской команды.

  • Возвращение полузащитника ожидалось во вторник, 1 июля.
  • Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.

– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы.

– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?

– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.

– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?

– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему?

  • В прошедшем сезоне Вендел забил 2 гола и сделал 13 ассистов в 27 матчах.
  • Из-за травмы он не играл с 4 мая.
  • Планировалось, что летом хавбек уйдет в «Ботафого», но сделка сорвалась.
  • Контракт бразильца с клубом рассчитан до 2028 года.

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Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Вендел Петржела Властимил
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Комментарии (6)
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Бомж Зины
1751643400
А следом вылетел за ним
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Дубина
1751644167
Цыган ложит и ложил на вшивых))))
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FCSpartakM
1751649003
Вендел который сезон крутит б()мжей на своем чумахом х... горбу. Неужели все чемпионства стоят стольких затраченных бабок. И это только он один, а есть и были другие нахлебники
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Айболид
1751650130
В какой твоей команде ? Сборная по рулетке ?
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Mladiс
1751657045
Зачем спрашивать человека,который был тренером в Зените 20 лет назад,клоуны?
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