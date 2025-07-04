Петржела: «Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его»

Экс-тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о том, что Вендел не вернулся к началу сборов петербургской команды.

Возвращение полузащитника ожидалось во вторник, 1 июля.

Позднее выяснилось, что он задержался в Бразилии, поскольку рассчитывает получить предложение от нового клуба в ближайшую неделю.

– Это работа для тренера. Если бы Вендел играл в моей команде, мы бы выкинули его. Такой игрок у меня не играл бы.

– Допустимо ли такое халатное отношение футболиста к клубу?

– Все, что касается клуба и команды, всю ответственность несет главный тренер. Никто другой.

– Может ли «Зенит» заменить Вендела кем-нибудь из отечественных игроков, которые будут более профессионально подходить к делу?

– Знаете, это сложно мне говорить, потому что я далеко от «Зенита». Все это решит тренер. Кто, если не тренер, решит эту проблему?