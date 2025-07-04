«Крылья Советов» выбирают между защитниками «Спартака» и «Актобе»

«Крылья Советов» планируют подписать двух игроков обороны до старта сезона РПЛ.

Первым защитником будет 20-летний Иван Лепский из «Динамо». Его трансфер почти согласован.

Второй вариант усиления выбирают между Никитой Черновым из «Спартака» и Габи Кики из «Актобе».

Изначально «Крылья» собирались взять камерунца. Его кандидатуру одобрил главный тренер Магомед Адиев.

Однако сейчас появилась возможность подписать 29-летнего Чернова. Клуб делает ставку на российских футболистов, поэтому самарцы всерьез задумались о переходе спартаковца вместо Кики.