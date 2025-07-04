Реакция Семака на гибель Жоты

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал смерть Диогу Жоты.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

– Сергей Богданович, сегодня всех в шок повергла новость о смерти Диогу Жоты. Как вы лично отреагировали на нее?

– Грустно, конечно, когда уходят не только футболисты, а в целом молодые люди. Это жизнь. К сожалению, мы сами не знаем, как сложится завтра и послезавтра.

Это трагическая новость для всего футбольного мира. Очень талантливый и яркий игрок.

Думаю, что для всего футбольного мира это значительная утрата. Все мы, конечно же, скорбим и переживаем за родных и близких.