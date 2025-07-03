Тренер «Ливерпуля» Слот раскрыл подробности последнего разговора с погибшим Жотой

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот рассказал об июньском диалоге с Диогу Жотой.

Игрок «Ливерпуля» и его младший брат погибли в результате ДТП.

На Lamborghini лопнула шина, вследствие чего машина вылетела с дороги и загорелась.

Инцидент произошел в ночь на 3 июля в испанской провинции Самора.

«Для нашего клуба это абсолютный шок. Диогу был не просто нашим игроком. Он был любимцем для всех.

В последний раз, когда мы разговаривали, я поздравил Диогу с победой в Лиге наций и пожелал ему удачного проведения предстоящей свадьбы.

Во многих отношениях это было лето мечты для Диогу и его семьи, что делает такой финал еще более душераздирающим», – заявил Слот.