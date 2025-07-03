Карпин привел пример неудачного трансфера, организованного им в «Спартаке»

Главный тренер сборной России и «Динамо» Валерий Карпин назвал переход Патрика Эберта в «Спартак» примером бессмысленного трансфера.
Немецкий футболист Патрик Эберт перешел в «Спартак» в 2014 году за $1.6 млн. Однако уже через год он покинул команду как свободный агент из-за проблем с игровой формой.
Комментируя этот случай, Карпин заявил: «Патрик Эберт. Планировали одно, а вышло иначе. Такое бывает. Но опять же, когда тратишь миллионы евро на игрока, риск ошибиться, наверное, меньше. Осознаешь ответственность. А когда это бесплатный или дешевый трансфер, возможность ошибки выше. И ничего страшного не происходит. Но если это трансфер за €20 млн, ошибаться нельзя».
- Эберт в 2016 году подписал двухлетний контракт с испанским «Райо Вальекано».
- Карпин возглавляет сборную России с 2021 года.
- До «Динамо» и сборной он тренировал такие команды, как «Ростов», испанская «Мальорка» и «Торпедо» (Армавир).
Источник: «РБК Спорт»