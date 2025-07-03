Черчесов – о Барко: «Все экстраординарно, поменял игру «Спартака»

Российский тренер Станислав Черчесов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о полузащитнике Эсекьеле Барко. Он заявил, что Барко поменял игру московского «Спартака».
«У Барко все экстраординарно. Штрафные бьет, угловые подает, любой мяч принимает, развивает атаки. Может обыграть один в один. Если у него есть движение, то его сложно остановить. Мне кажется, что Барко поменял игру «Спартака», – сказал Черчесов.
- Барко перешел в «Спартак» из аргентинского клуба «Ривер Плейт» в июле 2024 года. С момента перехода он провел 36 матчей во всех турнирах, забил 14 мячей и сделал 9 голевых передач.
- Ранее журналист Херман Гарсия Грова сообщал, что Барко намерен покинуть «Спартак» в летнее трансферное окно.
- Новый сезон РПЛ стартует 18 июля
Источник: «Матч ТВ»