Черчесов – о Барко: «Все экстраординарно, поменял игру «Спартака»

Российский тренер Станислав Черчесов в эфире МАТЧ ПРЕМЬЕР высказался о полузащитнике Эсекьеле Барко. Он заявил, что Барко поменял игру московского «Спартака».

«У Барко все экстраординарно. Штрафные бьет, угловые подает, любой мяч принимает, развивает атаки. Может обыграть один в один. Если у него есть движение, то его сложно остановить. Мне кажется, что Барко поменял игру «Спартака», – сказал Черчесов.