Черчесов хотел видеть в «Спартаке» двух футболистов, выигрывавших ЛЧ с «Реалом»

Экс-тренер «Спартака» Станислав Черчесов рассказал, каких звезд мирового футбола он пытался привезти в московский клуб.

– Ди Мария не перешeл к нам в «Спартак», когда я сам за ним летал.

– Это когда он играл в «Росарио», а почему не перешeл?

– Потому что хорошо, что не перешeл. Карьера получилась (улыбается).

Мы многих [смотрели]. За Лавесси я сам летал, говорил с ним. С «Коло-Коло» Артуро Видаль и Алексис Санчес. Луку Модрича я хотел. Много, что было, сейчас уже можно говорить.