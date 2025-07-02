«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта игроков

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву провел экстренное собрание из-за конфликта нападающего Лаутаро Мартинеса с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Он произошел после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.
Собрание состоялось в отеле, перед возвращением команды в Европу. Тренер получил объяснения от аргентинца и турка и остальных игроков. Несколько ветеранов команды взяли слово, чтобы призвать стороны к примирению. Отмечается, что решение Киву вызвало позитивную реакцию в коллективе.
- Ранее в интервью Мартинес заявил: «Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите». Президент «Интера» Беппе Маротта сказал, что аргентинец, видимо, обратился к Чалханоглу.
- Турок ответил в соцсетях: «Слова, которые разделяют, а не объединяют. Уважение – не улица с односторонним движением. Никогда не говорил, что недоволен «Интером». Форвард команды Маркус Тюрам лайкнул пост Чалханоглу.
Источник: La Gazzetta dello Sport