«Интер» провел экстренное собрание из-за конфликта игроков

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву провел экстренное собрание из-за конфликта нападающего Лаутаро Мартинеса с полузащитником Хаканом Чалханоглу. Он произошел после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала клубного чемпионата мира.

Собрание состоялось в отеле, перед возвращением команды в Европу. Тренер получил объяснения от аргентинца и турка и остальных игроков. Несколько ветеранов команды взяли слово, чтобы призвать стороны к примирению. Отмечается, что решение Киву вызвало позитивную реакцию в коллективе.