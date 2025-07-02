Агенты Жерсона подтвердили трансфер игрока в «Зенит»

В агентстве Carlos Leite Sports, представляющем интересы полузащитника «Фламенго» Жерсона, подтвердили, что «Зенит» полностью выкупил контракт игрока.
«Да, все верно. «Зенит» активировал все пункты выкупа контракта Жерсона», – сообщили представители хавбека.
- Сообщалось, что сумма отступных за игрока составляет 25 миллионов евро.
- В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
- На его счету 14 игр и 1 гол за сборную Бразилии.
Источник: «Евро-Футбол.Ру»