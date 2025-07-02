Болельщики и руководство «Гавра» разочарованы Кузяевым

Во Франции разочарованы полузащитником Далером Кузяевым. Об этом сообщил журналист L’Equipe Себастьян Бюрон.

Россиянин ранее покинул «Гавр», за который выступал два сезона. Он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре гола гола и сделал две результативные передачи.

«Вся история с Далером Кузяевым в «Гавре» может показаться шуткой, но это горькая правда. Он приехал в команду и получил самый большой контракт. Да, Далер неплохо начал, но красная карточка в Кубке перевернула все с ног на голову. После того инцидента он так и не вернулся на прежний уровень: потерял место в основе, сыграл всего несколько матчей в прошедшем сезоне, а после января и вовсе не выходил на поле.

Болельщики и руководство «Гавра» очень разочарованы Кузяевым. Хотя я уверен, что Далер – отличный игрок, особенно в командах, которые любят владеть мячом. Его движение без мяча и умение находить свободное пространство по-прежнему на высоте. Просто в новом стиле «Гавра», основанном на контроле игры, ему не удалось раскрыться», – сказал Бюрон.