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Болельщики и руководство «Гавра» разочарованы Кузяевым

2 июля 2025, 13:29
2

Во Франции разочарованы полузащитником Далером Кузяевым. Об этом сообщил журналист L’Equipe Себастьян Бюрон.

Россиянин ранее покинул «Гавр», за который выступал два сезона. Он провел за клуб 46 матчей, в которых забил четыре гола гола и сделал две результативные передачи.

«Вся история с Далером Кузяевым в «Гавре» может показаться шуткой, но это горькая правда. Он приехал в команду и получил самый большой контракт. Да, Далер неплохо начал, но красная карточка в Кубке перевернула все с ног на голову. После того инцидента он так и не вернулся на прежний уровень: потерял место в основе, сыграл всего несколько матчей в прошедшем сезоне, а после января и вовсе не выходил на поле.

Болельщики и руководство «Гавра» очень разочарованы Кузяевым. Хотя я уверен, что Далер – отличный игрок, особенно в командах, которые любят владеть мячом. Его движение без мяча и умение находить свободное пространство по-прежнему на высоте. Просто в новом стиле «Гавра», основанном на контроле игры, ему не удалось раскрыться», – сказал Бюрон.

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Источник: Sport24
Франция. Лига 1 Гавр Кузяев Далер
Комментарии (2)
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Semenycch
1751452343
Да пошел этот Гавр... Далер, возвращайся в родной клуб. Не ищи обетованные края, они там, где родина твоя.
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andrei-sarap-yandex
1751453673
СТАРЫЙ УЖЕ....В ЕВРОПЕ ДРУГИЕ СКОРОСТИ...В ЗЕНИТЕ никакой тактики .БЕЙ-БЕГИ АВОСЬ ЗАБЬЁМ....
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