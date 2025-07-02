Радимов назвал главное отличие ЦСКА при Челестини

Бывший футболист «Зенита» Владислав Радимов оценил игру ЦСКА при главном тренере Фабио Челестини. Московский клуб во вторник обыграл со счетом 3:1 «Партизан» в товарищеском матче.

«Главное отличие – тотальный прессинг с первых минут. ЦСКА мне очень понравился. Не всегда получалось, «Партизан» в каких‑то моментах выходил опасно. Но идея меня впечатлила.

Это будет интересный футбол, если его доведут до автоматизма. ЦСКА очень хорошо бежал в атаку», – сказал Радимов.