В «Зените» подтвердили трансфер Жерсона за 25 миллионов

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником Жерсоном. Ранее в СМИ появилась информация о том, что переход игрока в «Зенит» сорвался.

Медведев заявил: «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошeл в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчeты с «Фламенго» проходят по графику».

28-летний бразилец Жерсон – капитан «Фламенго».