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В «Зените» подтвердили трансфер Жерсона за 25 миллионов

Вчера, 17:59
37

Председатель правления петербургского футбольного клуба «Зенит» Александр Медведев прокомментировал ситуацию с полузащитником Жерсоном. Ранее в СМИ появилась информация о том, что переход игрока в «Зенит» сорвался.

Медведев заявил: «Во избежание злонамеренных отечественных, бразильских и саудитовских кривотолков и фейков про трансфер Жерсона в «Зенит» скажу так: игрок успешно прошeл в США УМО (углубленное медицинское обследование) и контракт, подписанный им с «Зенитом», вступает в законную силу. Расчeты с «Фламенго» проходят по графику».

28-летний бразилец Жерсон – капитан «Фламенго».

  • В нынешнем сезоне он провел 28 матчей за команду из Рио-де-Жанейро.
  • В этих матчах полузащитник забил 2 гола.
  • На его счету также 4 результативные передачи.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон Медведев Александр
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Комментарии (37)
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позор
1751382300
еее. скоро будет драть хряков напару с энрике. гы-гы.
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The only one
1751382533
10000 человек 2 недели в пятизвездочном отеле на берегу Красного моря...
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спартак параша
1751382699
Вот надо усиливаться, чтобы стать чемпионами! А вы свиноматки, непонятных буротин скупаете...
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GREY DM
1751382726
то перевели всю сумму, то расчёты происходят по графику... бомба вы чё инфу из разных источников берёте, и даже не сопоставляете?
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PAREVG.
1751384565
Исчо одын мартыхай.
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Дубина
1751385139
Опять цыган тридцати миллионный))) Новый Педро))))
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ZENIT-59
1751394444
что-то уж тревожно, ведь 28 лет слишком возрастной полузащитник да еще за большую сумму Можно было бы кого-то помоложе взять за меньшие деньги Повелись ,вероятно, на то что он был капитаном Фламенго Явно что не Вендел!
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Интерес
1751399769
Мелочёвщики,до тридцатки не дотянули!
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