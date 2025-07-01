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«Зенит» перевел «Фламенго» всю сумму за Жерсона

Вчера, 17:49
4

«Зенит» завершил трансфер полузащитника Жерсона, выплатив отступные в размере 25 млн евро. Эта сумма была переведена на счет «Фламенго» утром во вторник, спустя всего несколько часов после возвращения футболиста в Рио-де-Жанейро после вылета команды из клубного чемпионата мира 2025 года.

Соглашение между игроком и российским клубом было достигнуто примерно месяц назад. Однако в последнюю неделю в борьбу за Жерсона включился «Аль-Наср», что вынудило «Зенит» ускорить процесс и произвести моментальную выплату. «Фламенго» настаивал на получении полной суммы отступных, которые были снижены до 25 млн евро при продлении контракта в начале текущего года.

Отмечается, что Жерсон сомневался, стоит ли разрывать договоренность с «Зенитом» в пользу перехода в «Аль-Наср», в первую очередь из-за его отношений с тренером Жорже Жезушем. Португальский специалист неоднократно связывался с полузащитником в последние дни, включая звонок после поражения «Фламенго» от «Баварии». Финансовое предложение от саудовского клуба было почти в 2 раза выше, чем от «Зенита». «Аль-Наср» предложил ему зарплату в 6 млн бразильских реалов (около 0.94 млн евро).

Ситуация вокруг трансфера осложняется разногласиями между представителями Жерсона и его отцом, Маркао. Предложение «Зенита» поступило от посредника Жуниора Мендонсы непосредственно отцу игрока, тогда как «Аль-Наср» обращался к официальному представителю Жерсона, Карлосу Лейте. Этот конфликт интересов внутри окружения футболиста может привести к новым поворотам после завершения сделки.

После вылета из турнира вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, комментируя матч с бразильским клубом, коротко заявил: «Fácil».

  • Сумма отступных за Жерсона, выплаченная «Зенитом», составила 25 млн евро.
  • Финансовое предложение от «Аль-Наср» ему было почти в 2 раза выше, чем от российского клуба.

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Источник: Globo Esporte
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Фламенго Зенит Жерсон
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Комментарии (4)
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позор
1751382023
сколько-сколько ему аль-наср предложил? вы ничё там не перепутали?)
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Desma
1751385465
Одни пишут про зарплату в баксах, другие в бразильских реалах. Пора бы озвучить и в саудовских риялах.
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FCSpartakM
1751386490
хотелось уже написать, что зениту повезло, что вылезли арабы и забирают этого чела возрастного за такую сумму и что б()мжи не упадут в фин яму с его зарплатой, которая за 4 сезона повторит сумму его трансфера. А вдовесок ко всему, его не продашь вообще никак даже близко этих предполагаемых 50 мультов. Но у бумжатне сидят дегройды полные) Смешно, что у Кафешки в тви все прям радовались, что Аль-Насрал его перехватил примерно по этим же причинам. Ждем переобувания
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FWSPM
1751404732
если бы действительно было преложение от аль насра про нестолетних позорников уже никто бы и не вспоминал
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