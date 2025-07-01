«Зенит» завершил трансфер полузащитника Жерсона, выплатив отступные в размере 25 млн евро. Эта сумма была переведена на счет «Фламенго» утром во вторник, спустя всего несколько часов после возвращения футболиста в Рио-де-Жанейро после вылета команды из клубного чемпионата мира 2025 года.

Соглашение между игроком и российским клубом было достигнуто примерно месяц назад. Однако в последнюю неделю в борьбу за Жерсона включился «Аль-Наср», что вынудило «Зенит» ускорить процесс и произвести моментальную выплату. «Фламенго» настаивал на получении полной суммы отступных, которые были снижены до 25 млн евро при продлении контракта в начале текущего года.

Отмечается, что Жерсон сомневался, стоит ли разрывать договоренность с «Зенитом» в пользу перехода в «Аль-Наср», в первую очередь из-за его отношений с тренером Жорже Жезушем. Португальский специалист неоднократно связывался с полузащитником в последние дни, включая звонок после поражения «Фламенго» от «Баварии». Финансовое предложение от саудовского клуба было почти в 2 раза выше, чем от «Зенита». «Аль-Наср» предложил ему зарплату в 6 млн бразильских реалов (около 0.94 млн евро).

Ситуация вокруг трансфера осложняется разногласиями между представителями Жерсона и его отцом, Маркао. Предложение «Зенита» поступило от посредника Жуниора Мендонсы непосредственно отцу игрока, тогда как «Аль-Наср» обращался к официальному представителю Жерсона, Карлосу Лейте. Этот конфликт интересов внутри окружения футболиста может привести к новым поворотам после завершения сделки.

После вылета из турнира вратарь «Баварии» Мануэль Нойер, комментируя матч с бразильским клубом, коротко заявил: «Fácil».