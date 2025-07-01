Экс-вратарь «Спартака» Селихов может перейти в зарубежный клуб

Вратарь Александр Селихов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Эту команду в ближайшее время должен возглавить экс-главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка.
Конкретики по ситуации с Селиховым пока нет. «Урал» предложил голкиперу продлить контракт, но пока не получил ответ.
- В минувшем сезоне 31-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль. Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.
- «Карагюмрюк» в прошлом сезоне занял 3-е место в Первой лиге Турции и по итогам плей-офф завоевал право сыграть в Суперлиге.
Источник: Metaratings.ru