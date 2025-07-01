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  • Экс-вратарь «Спартака» Селихов может перейти в зарубежный клуб

Экс-вратарь «Спартака» Селихов может перейти в зарубежный клуб

Вчера, 13:43

Вратарь Александр Селихов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Эту команду в ближайшее время должен возглавить экс-главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка.

Конкретики по ситуации с Селиховым пока нет. «Урал» предложил голкиперу продлить контракт, но пока не получил ответ.

  • В минувшем сезоне 31-летний Селихов провел 8 матчей за «Спартак» в Кубке России, пропустил 7 голов и провел 3 матча на ноль. Зимой он подписал контракт до конца сезона с «Уралом». За екатеринбуржцев Селихов сыграл в 8 встречах в Первой лиге, пропустил 11 мячей и провел 3 встречи на ноль.
  • «Карагюмрюк» в прошлом сезоне занял 3-е место в Первой лиге Турции и по итогам плей-офф завоевал право сыграть в Суперлиге.

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Источник: Metaratings.ru
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Карагюмрюк Урал Спартак Селихов Александр Личка Марцел
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