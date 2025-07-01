Экс-вратарь «Спартака» Селихов может перейти в зарубежный клуб

Вратарь Александр Селихов может перейти в «Фатих Карагюмрюк». Эту команду в ближайшее время должен возглавить экс-главный тренер «Динамо» и «Оренбурга» Марцел Личка.

Конкретики по ситуации с Селиховым пока нет. «Урал» предложил голкиперу продлить контракт, но пока не получил ответ.