В «Динамо» прокомментировали предложение «Фламенго» по Карраскалю

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля во «Фламенго».

– Были ли у вас официальные предложения от «Фламенго» по Карраскалю, о которых писалось в СМИ?

– У них верная информация.

– Но вас они не устроили?

– Если Хорхе в Москве, он игрок «Динамо», значит, нас что-то не устроило.