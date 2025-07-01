В «Динамо» прокомментировали предложение «Фламенго» по Карраскалю

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о возможности трансфера полузащитника Хорхе Карраскаля во «Фламенго».
– Были ли у вас официальные предложения от «Фламенго» по Карраскалю, о которых писалось в СМИ?
– У них верная информация.
– Но вас они не устроили?
– Если Хорхе в Москве, он игрок «Динамо», значит, нас что-то не устроило.
- Ранее «Динамо» оштрафовало 27-летнего колумбийца за то, что он вовремя не приехал на сбор команды.
- В прошлом сезоне Карраскаль провел за «Динамо» 35 матчей, забил 8 голов, отдал 5 передач.
Источник: «Спорт-Экспресс»