Жерсон предпочел трансфер в «Аль-Наср» вместо «Зенита»

Полузащитник «Фламенго» Жерсон перейдет в «Аль-Наср». Саудовский клуб предложил бразильцу зарплату в размере около 700 тысяч евро в месяц и контракт сроком до конца 2029 года. «Зенит» же предлагал хавбеку 500 тысяч евро в месяц плюс бонусы.

Еще одним фактором в пользу перехода в «Аль-Наср» стало то, что его возглавит Жорже Жезуш, который хочет видеть игрока в своей команде. Тренер сообщил об этом отцу и агенту футболиста Маркосу Сантушу.

Жерсон сообщил своему окружению, что при сложившихся условиях не хотел бы переезжать в Россию. Кроме того, «Зенит» пока не перевел «Фламенго» сумму отступных в размере 25 миллионов евро.

Саудовский клуб ожидает разрешения перевести сумму отступных на корпоративный счeт, который должен быть предоставлен штабом игрока и передан «Фламенго» для расторжения контракта с клубом.

С российской стороны считают, что сделка уже заключена, и настаивают на переводе средств на счет игрока, полагаясь на слово отца/агента Жерсона и посредников, участвующих в трансфере.