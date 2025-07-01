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Жерсон предпочел трансфер в «Аль-Наср» вместо «Зенита»

Вчера, 09:12
31

Полузащитник «Фламенго» Жерсон перейдет в «Аль-Наср». Саудовский клуб предложил бразильцу зарплату в размере около 700 тысяч евро в месяц и контракт сроком до конца 2029 года. «Зенит» же предлагал хавбеку 500 тысяч евро в месяц плюс бонусы.

Еще одним фактором в пользу перехода в «Аль-Наср» стало то, что его возглавит Жорже Жезуш, который хочет видеть игрока в своей команде. Тренер сообщил об этом отцу и агенту футболиста Маркосу Сантушу.

Жерсон сообщил своему окружению, что при сложившихся условиях не хотел бы переезжать в Россию. Кроме того, «Зенит» пока не перевел «Фламенго» сумму отступных в размере 25 миллионов евро.

Саудовский клуб ожидает разрешения перевести сумму отступных на корпоративный счeт, который должен быть предоставлен штабом игрока и передан «Фламенго» для расторжения контракта с клубом.

С российской стороны считают, что сделка уже заключена, и настаивают на переводе средств на счет игрока, полагаясь на слово отца/агента Жерсона и посредников, участвующих в трансфере.

  • В этом году 28-летний Жерсон провел за «Фламенго» 28 матчей, забил 2 гола, сделал 4 ассиста.
  • На его счету 14 игр и 1 гол за сборную Бразилии.

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Источник: страница Жулиу Мигеля Нету в соцсети X
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Фламенго Зенит Аль-Наср Жерсон
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Комментарии (31)
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темирхан
1751354175
кто же вам скажет, какую з/п предлагают! сидите сказки лепите.
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subbotaspartak
1751355518
«Аль-Наср» на Зенит?
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fakeid
1751355597
к арабам он ещё успеет, ему только 28 стукнуло. и анчелотти уже дал ему добро на переход в зенит. если уедет к верблюдам - о сборной может забыть. а чм уже на носу. к тому же у нас много бразильцев, в аль-насре их небольшая горстка, все копеечные. и старый роналду. и ноль трофеев. зато зарплата, да.
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lek!
1751355896
При любых обстоятельствах , удивляться тут не чему . Зарплата по выше , очень жаркий климат )) , Роналду и азиатская ЛЧ все в их сторону . Нужно быть идиотом , что бы ехать в РПЛ сейчас без евро кубков .
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Пётр-Лаврухин-google
1751356682
В этот тухляк даже уже банановые не желают ехать.Гнильём и в Бразилии брезгают.
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Красногвардейчик
1751358519
Так кто устоит...шейхи ему 11 мультов насыпали
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шахта Заполярная
1751361933
Что то болотноблохастые притихли, одна факед за всех работает
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Иван Петров 1986
1751364922
Да при чем тут деньги - в культурной столице бананы совсем не вкусные. Вот и все дела.
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neveldomha
1751366904
Для хрюлей подкинули желудей. А они пустые.
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власик
1751368771
сколько у нас помоешных сайтов! Стоило какому то жулиу-***** вякнуть очередной бред, и понеслось гавно по трубам!
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