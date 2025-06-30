Агент Писарского отреагировал на обвинения в адрес форварда «Сочи»

Алексей Бабырь, агент нападающего «Сочи» Владимира Писарского, дал комментарий по поводу скандала со ставками.

29-летнему футболисту грозит пожизненная дисквалификация.

Он может быть причастен к ставке на матч со своим участием.

Речь идет о первом стыке «Сочи» с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля.

«На данный момент пока нечего комментировать. Мы ждем решения комитета по этике РФС. Мы будем биться и бороться с этой несправедливостью.

Есть очень много нюансов и вопросов. Человека хотят обвинить в чем-то, но не предоставляют никаких фактов», – сказал агент.