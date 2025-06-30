Писарского заподозрили в ставке на матч со своим участием, игроку грозит пожизненная дисквалификация

Нападающий «Сочи» Владимир Писарский может быть причастен к ставке на матч со своим участием.
«Букмекеры дали сигнал в РФС, что, возможно, Писарский через посредника сделал выигрышную ставку на игру своей команды. КДК РФС запросил материалы в сочинском клубе.
Речь идeт о первой переходной встрече сочинцев с «Пари НН» (1:2), в которой Писарский при счeте 1:0 на 35-й минуте заработал прямую красную карточку за жесткий фол в центре поля», – написал источник.
- Ранее владелец «Сочи» Борис Ротенберг, комментируя будущее Писарского, назвал связанное с игроком «тeмной историей», которая «ни по спортивным, ни по человеческим качествам ни в какие ворота не лезет».
- Игрок принадлежит «»Крыльям Советов».
- В минувшем сезоне Первой лиги у Писарского 28 матчей, 6 голов, 4 ассиста.
Источник: Metaratings