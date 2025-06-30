«Партизан» предложил помощь России в снятии бана: «Мы братья»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич предложил стадион клуба российским клубам.

Вероятно, российским командам после снятия бана придется проводить домашние матчи на нейтральных полях.

Бан действует с 2022 года.

Сборная России проводит только товарищеские матчи.

«Я не сомневаюсь, что «Партизан» тоже готов предоставить стадион. Без проблем.

Несмотря на клубную принадлежность? Вы же знаете, какие отношения между Россией и Сербией. Мы братья. Ничего не поменялось, так что мы готовы», – сказал Благоевич.