«Партизан» предложил помощь России в снятии бана: «Мы братья»

Главный тренер «Партизана» Срджан Благоевич предложил стадион клуба российским клубам.
- Вероятно, российским командам после снятия бана придется проводить домашние матчи на нейтральных полях.
- Бан действует с 2022 года.
- Сборная России проводит только товарищеские матчи.
«Я не сомневаюсь, что «Партизан» тоже готов предоставить стадион. Без проблем.
Несмотря на клубную принадлежность? Вы же знаете, какие отношения между Россией и Сербией. Мы братья. Ничего не поменялось, так что мы готовы», – сказал Благоевич.
Источник: «Спорт-Экспресс»